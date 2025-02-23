Агуэро: никто не говорит о том, что Винисиус и Родриго высмеивают соперников во время игры

Бывший форвард английского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о нападающих мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре и Родриго.

«Винисиус и Родриго говорят много вещей, чтобы высмеять других игроков во время игры, никто об этом не говорит, но, как только вы говорите им что-то в ответ, весь мир знает, что случится с этим игроком», — приводит слова Агуэро Reveal.

Напомним, Агуэро завершил карьеру в футболе в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити», «Барселона». В чемпионате Англии Серхио Агуэро выиграл всё и по несколько раз ― в копилке аргентинца сразу 15 трофеев с «Сити»: он пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз забирал Кубок английской лиги, один раз — Кубок Англии и ещё трижды — Суперкубок Англии.