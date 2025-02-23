Слот приглашал Клоппа на матчи «Ливерпуля» с «Ман Сити» и «Реалом». Немец не приехал

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что его предшественник Юрген Клопп дважды не смог приехать на «Энфилд» на домашние матчи команды с «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«Я приглашал его на домашние матчи с «Манчестер Сити» и «Реалом», но он сказал мне, что находится где-то в другом месте. Он может приходить сюда в любое время, когда захочет, на игры или даже в это здание [на тренировочную базу в Киркби]. Для меня он более чем желанный гость. В первой половине сезона он наслаждался жизнью со своей женой, а в данный момент у него есть работа, которую нужно делать», — цитирует Слота Daily Mail.

Немецкий тренер Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» летом прошлого года после восьми сезонов в клубе. Вакантную должность занял нидерландский специалист Арне Слот. С января 2025 года Юрген Клопп занимает пост директора футбольных проектов компании «Ред Булл».

«Ливерпуль» в первый сезон под управлением Слота занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 61 очком в 26 матчах. Отрыв от главного преследователя, «Арсенала», составляет восемь очков. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА подопечные Слота также заняли первое место и квалифицировались в 1/8 финала турнира, где сыграют с «Пари Сен-Жермен».