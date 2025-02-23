«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 26-го тура АПЛ

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Сегодня, 23 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Хусанов, Аке, Гвардиол, Гонсалес, Де Брёйне, Савио, Фоден, Доку, Мармуш.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Диас, Салах.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 26 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.