Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин назвал свои самые сильные стороны

Полузащитник грозненского «Ахмата» Даниил Зорин расскзал о своих самых сильных сторонах.

«Я всегда старался забивать как можно больше мячей, отдавать голевые передачи и в целом – обострять впереди. Я с ранних этапов карьеры был нацелен на атаку и на повторяющиеся действия впереди: удары, голы, результативные передачи. Всегда старался это проявлять», — приводит слова Зорина официальный сайт клуба.

20 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Зориным до 2028 года и о переходе полузащитника в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. В составе взрослой команды красно-белых Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.