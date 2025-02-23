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Глава УЕФА Чеферин объяснил, почему игрок «Ман Сити» Родри заслужил «Золотой мяч»

Глава УЕФА Чеферин объяснил, почему игрок «Ман Сити» Родри заслужил «Золотой мяч»
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос, заслужил ли полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри «Золотой мяч».

«Абсолютно. Родри был душой сборной Испании, которая выиграла Евро-2024, и душой «Манчестер Сити», который выиграл практически всё в последние годы. Он забивает меньше голов, чем нападающие, и поэтому может быть менее заметен для обычного человека, но эксперты его ценят.

В конце концов, проголосовало около 100 журналистов, и это большое число. При этом Родри — культурный, скромный и дружелюбный парень, что тоже немаловажно. Я узнал, что он выиграет «Золотой мяч» в день мероприятия, потому что они намеренно держат это в секрете. Никто другой в УЕФА тоже не знал об этом», — приводит слова Чеферина Delo.si.

Напомним, 28 октября 2024 года состоялась церемония вручения «Золотого мяча», на которой данную награду выиграл Родри. Второе место по итогам голосования занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус.

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