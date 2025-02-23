Глава УЕФА рассказал, почему организация не смогла вернуть российские команды U17

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о том, почему организация не смогла вернуть российские команды U17 в свои международные соревнования.

— УЕФА пыталась вернуть российских футболистов U17 в свои соревнования. Почему это не сработало?

— Это хороший вопрос. Во-первых, эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают какую-либо власть, потому что они несовершеннолетние, но, что более важно, их сейчас, безусловно, воспитывают в духе ненависти и страха перед детьми из других частей Европы. В тот момент, когда русский ребёнок приедет, скажем, в Словению и его обнимет словенский ребёнок, он увидит, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.

— Что пошло не так?

— Наше предложение подверглось жестокой критике со стороны мейнстримной политики, особенно со стороны левых; одному из президентов федерации даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали нападать на УЕФА, и все отступили, заявив: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволяют». На самом деле они не давали детям общаться. Политика порождает ненависть и нетерпимость из собственных интересов, выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами. Те, кто кажется самыми агрессивными поборниками недискриминации, те, кто не даёт никому высказываться о другой точке зрения, — те, кто больше всего обижает дискриминируемых. То, что мы наблюдаем сейчас, после этих агрессивных актов мейнстримной политики, является победой правых партий, и именно дискриминируемые будут находиться в наихудшем положении, — приводит слова Чеферина Delo.si.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.