Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем» из-за повреждения

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку команды на матч 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» из-за повреждения. Встреча состоится сегодня, 23 февраля. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее Эрлинг Холанд был заменён в игре 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0) на 88-й минуте.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Хусанов, Аке, Гвардиол, Гонсалес, Де Брёйне, Савио, Фоден, Доку, Мармуш.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Диас, Салах.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 25 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.