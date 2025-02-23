Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем» из-за повреждения

Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем» из-за повреждения
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку команды на матч 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» из-за повреждения. Встреча состоится сегодня, 23 февраля. Начало игры — в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее Эрлинг Холанд был заменён в игре 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0) на 88-й минуте.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Хусанов, Аке, Гвардиол, Гонсалес, Де Брёйне, Савио, Фоден, Доку, Мармуш.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Диас, Салах.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 25 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Ливерпуль», бой Бетербиев — Бивол и хоккей
Топ-события воскресенья: «Ман Сити» — «Ливерпуль», бой Бетербиев — Бивол и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android