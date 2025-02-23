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«Манчестер Юнайтед» забил только один гол в первом тайме в последних 17 встречах

«Манчестер Юнайтед» забил только один гол в первом тайме в последних 17 встречах
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Английский «Манчестер Юнайтед» забил 23 мяча в последних 17 матчах во всех турнирах. Из них 22 — во вторых таймах. Единственный гол «Манчестер Юнайтед» в первой половине игры в 2025 году состоялся в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном». (1:3) Игра проходила в воскресенье, 19 января. На 23-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

Предшествующий точному удару Фернандеша в матче с «Брайтоном» гол «Манчестер Юнайтед» в первом тайме датирован 7 декабря 2024 года. На 18-й минуте домашнего матча 15-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:3) отличился нападающий Расмус Хойлунд.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место с 30 очками в 26 матчах. До конца февраля подопечные Рубена Аморима проведут ещё один матч. В среду, 26 февраля, в рамках 27-го тура Премьер-лиги «Юнайтед» примет на своём поле «Ипсвич».

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