«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ с семью голами

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои. На 23-й минуте Льюис Майли забил ответный мяч «Ньюкалса». На 25-й минуте Джейкоб Мёрфи вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак забил третий мяч своей команды. На 34-й минуте Исак оформил дубль. На 63-й минуте Никола Миленкович отыграл один мяч. На 90-й минуте Райан Йейтс установил окончательный счёт в матче — 3:4.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ноттингем Форест» заработал 47 очков после аналогичного количества игр и располагается на третьей строчке.