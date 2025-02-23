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Ньюкасл — Ноттингем Форест, результат матча 23 февраля 2025, счёт 4:3, АПЛ 2024-2025

«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ с семью голами
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Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 4:3.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Хадсон-Одои – 6'     1:1 Майли – 23'     2:1 Мёрфи – 25'     3:1 Исак – 33'     4:1 Исак – 34'     4:2 Миленкович – 63'     4:3 Йейтс – 90'    

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои. На 23-й минуте Льюис Майли забил ответный мяч «Ньюкалса». На 25-й минуте Джейкоб Мёрфи вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак забил третий мяч своей команды. На 34-й минуте Исак оформил дубль. На 63-й минуте Никола Миленкович отыграл один мяч. На 90-й минуте Райан Йейтс установил окончательный счёт в матче — 3:4.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ноттингем Форест» заработал 47 очков после аналогичного количества игр и располагается на третьей строчке.

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