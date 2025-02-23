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Маринато Гильерме завершит карьеру и приступит к работе в академии «Локомотива» — источник

Маринато Гильерме завершит карьеру и приступит к работе в академии «Локомотива» — источник
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Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме в ближайшее время вернётся в московский клуб. Как сообщает «Матч ТВ», 39-летний вратарь, который покинул «Локомотив» летом прошлого года, в ближайшее время приступит к работе в академии железнодорожников.

Напомним, Маринато Гильерме выступал за «Локомотив» с лета 2007 года. Всего на счету натурализованного бразильца 387 матчей за основную команду красно-зелёных во всех турнирах. В составе «Локомотива» Гильерме стал чемпионом России (2017/2018), обладателем Суперкубка России (2020) и четырёхкратным победителем Кубка России (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021).

Летом 2024 года контракт Маринато Гильерме с «Локомотивом» истёк. Сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру, но трудоустроиться в другой команде вратарю не удалось.

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