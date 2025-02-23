«Лейпциг» сыграл вничью с «Хайденхаймом» в матче Бундеслиги, уступая 0:2 в первом тайме

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хайденхайм». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Итоговый результат — 2:2.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился полузащитник «Хайденхайма» Матиас Хонсак. На 13-й минуте Марвин Пирингер с пенальти удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте Луа Опенда отыграл один мяч. На 64-й минуте Беньямин Шешко сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

После 23 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков. «Хайденхайм» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 15 очков.