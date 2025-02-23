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РБ Лейпциг — Хайденхайм, результат матча 23 февраля 2025, счёт 2:2, Бундеслига 2024-2025

«Лейпциг» сыграл вничью с «Хайденхаймом» в матче Бундеслиги, уступая 0:2 в первом тайме
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хайденхайм». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Итоговый результат — 2:2.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Хонсак – 6'     0:2 Пирингер – 13'     1:2 Опенда – 45+2'     2:2 Шешко – 64'    

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился полузащитник «Хайденхайма» Матиас Хонсак. На 13-й минуте Марвин Пирингер с пенальти удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте Луа Опенда отыграл один мяч. На 64-й минуте Беньямин Шешко сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

После 23 сыгранных матчей «РБ Лейпциг» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков. «Хайденхайм» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 15 очков.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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