Глава УЕФА высказался об общей заявке Сербии и Албании на организацию молодёжного ЧЕ-2027

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал совместную заявку Сербии и Албании на организацию молодёжного чемпионата Европы 2027 года.

«Я испытываю особую симпатию ко всем народам бывшей Югославии. Последние десятилетия были очень печальными. Интересно, что албанская и сербская футбольные ассоциации, поддерживаемые обоими правительствами, выразили желание организовать соревнование вместе, что является ещё одним доказательством того, что спорт выше политики. Спорт — это что-то хорошее. Это прекрасная возможность показать, что футбол выше политики», — приводит слова Чеферина Delo.si.

5 февраля 2025 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о назначении хозяевами турнира Албании и Сербии. Напомним, традиционно албано-сербские отношения являются довольно напряжёнными. Наиболее болезненным является вопрос о статусе Косова.