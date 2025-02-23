Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава УЕФА высказался об общей заявке Сербии и Албании на организацию молодёжного ЧЕ-2027

Глава УЕФА высказался об общей заявке Сербии и Албании на организацию молодёжного ЧЕ-2027
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал совместную заявку Сербии и Албании на организацию молодёжного чемпионата Европы 2027 года.

«Я испытываю особую симпатию ко всем народам бывшей Югославии. Последние десятилетия были очень печальными. Интересно, что албанская и сербская футбольные ассоциации, поддерживаемые обоими правительствами, выразили желание организовать соревнование вместе, что является ещё одним доказательством того, что спорт выше политики. Спорт — это что-то хорошее. Это прекрасная возможность показать, что футбол выше политики», — приводит слова Чеферина Delo.si.

5 февраля 2025 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение о назначении хозяевами турнира Албании и Сербии. Напомним, традиционно албано-сербские отношения являются довольно напряжёнными. Наиболее болезненным является вопрос о статусе Косова.

Материалы по теме
Официально
Албания и Сербия примут молодёжный Евро-2027
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android