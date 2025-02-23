«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Салах открыл счёт в матче на 14-й минуте
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В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14' 0:2 Собослаи – 37'
На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче.
«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 25 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.
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