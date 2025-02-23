«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Салах открыл счёт в матче на 14-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 44 очка за 25 матчей. «Ливерпуль» заработал 61 очко после 26 игр и располагается на первой строчке.