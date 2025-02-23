Хаби Алонсо — лучший молодой тренер мира, в топ-15 — экс-тренер «Спартака» — GMS

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо был признан лучшим молодым тренером мира по версии издания Give me Sport. В числе основных критериев рейтинга назывались: возраст (моложе 45 лет), выигранные крупные трофеи, влияние на команду, конкурентоспособность турнира и потенциал для роста.

Хаби Алонсо оформил «Золотой дубль» в Германии по итогам сезона-2023/2024, одержав победу в чемпионате и Кубке Германии. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман занимает в рейтинге третье место и является единственным из национальной команды.

Экс главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско занял в рейтинге 11-е место. Последним местом работы Тедеско была сборная Бельгии, которую он покинул в январе 2025 года. Напомним, с октября 2019 по июнь 2021 года итальянец возглавлял московский «Спартак».

Лучшие молодые тренеры в мировом футболе:

1. Хаби Алонсо — «Байер» (Германия).

2. Микель Артета — «Арсенал» (Англия).

3. Юлиан Нагельсман — сборная Германии.

4. Андони Ираола — «Борнмут» (Англия).

5. Рубен Аморим — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

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11. Доменико Тедеско — без работы.