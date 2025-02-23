Женская сборная России победила команду Индии в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором женская сборная России одержала победу над национальной командой Индии. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу россиянок.

Голами в составе сборной России отметились Глафира Жукова и Валентина Смирнова.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

В начале декабря 2024 года женская сборная России обыграла Азербайджан со счётом 1:0. 21 февраля в первом матче 2025 года россиянки одержали победу над национальной командой Таиланда со счётом 3:1.