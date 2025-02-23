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Реал Мадрид — Жирона, результат матча 23 февраля 2025 года, счёт 2:0, Ла Лига 2024-2025

«Реал» Мадрид одержал домашнюю победу в матче Ла Лиги с «Жироной»
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Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес (Испания). «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Модрич – 41'     2:0 Винисиус Жуниор – 83'    

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, отличился полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. На 83-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Килиана Мбаппе удвоил преимущество хозяев.

После 25 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 31 очко. На первой строчке находится «Барселона» (54).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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