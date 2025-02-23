Вице-президент «Ахмата»: санкции вносят определённые нюансы в проведение трансферов

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о работе команды по усилению состава в зимнее трансферное окно.

«Работа над трансферами и усилением команды продолжается на протяжении всего сезона. У нас был ряд проблемных позиций, в команду пришли как опытные игроки, так и перспективные футболисты. Существует лимит на легионеров, поэтому несколько игроков ушли в аренду в другие команды.

Отмечу приход в команду Георгия Мелкадзе, который ранее играл за «Ахмат» и адаптирован. Надеемся, его голевое чутьё поможет нам в атакующей линии. Кроме того, не стоит забывать о том, что существуют санкционные ограничения, они вносят определённые нюансы на проведение трансферов и переходов футболистов», — цитирует Айдамирова пресс-служба «Ахмата».

В зимнее трансферное окно состав «Ахмата» пополнили пять футболистов. Из «Спартака» на правах аренды перешёл атакующий полузащитник Даниил Зорин. Другой экс-спартаковец, Георгий Мелкадзе, перешёл в статусе свободного агента из грузинского «Колхети Поти». Защитник Лео Гогличидзе перешёл из «Урала» за € 200 тыс. У парагвайского клуба «2 мая» за € 100 тыс. был приобретён нападающий Родриго Руис Диас, а экс-голкипер «Кайрата» Вадим Ульянов пришёл бесплатно после истечения срока контракта с казахстанским клубом.

Покинули «Ахмат» зимой шесть человек. Вратарь Михаил Опарин и защитник Владислав Волков бесплатно перешли в «Шинник» и «Машук-КМВ». Бразильцы Лукас Ловат и Фелиппе Кардосо отправились на правах аренды в «Гойяс» и «Хэнань». Болгарский вингер Светослав Ковачев был арендован клубом «Арда», а опорник Камило перешёл в «Гремио» за € 1 млн.

После 18 туров «Ахмат» с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко.