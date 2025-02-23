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Главный тренер «Интер Майами»: Месси — душа нашей команды

Главный тренер «Интер Майами»: Месси — душа нашей команды
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос, насколько нападающий Лионель Месси важен для команды.

«Месси – душа этой команды. Вы видели это на поле. Он словно ребёнок, который играет и не хочет проигрывать. Для нас это большое преимущество. Так что нам просто нужно, чтобы он оставался с тем же настроем. Ведь дело не только в том, что он делает на поле, но и в том, что он передаёт своим товарищам по команде, в том, что он делает в свои 37 лет. Он не только играет в атаке, а ещё и помогает нам в обороне, руководит центральными защитниками, всей полузащитой. Так что он великолепен», – приводит слова Маскерано ESPN.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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