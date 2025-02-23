Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание прямо во время матча своей команды с «Вероной» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (0:1).

В середине второго тайма Мойзе Кин получил удар коленом от игрока «Вероны», после чего потерял сознание и упал на поле. Медицинскому штабу «Фиорентины» пришлось унести нападающего с поля на носилках. Он был заменён на 67-й минуте.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.