Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»

Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание прямо во время матча своей команды с «Вероной» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (0:1).

Италия — Серия А . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Бернед – 90+5'    

В середине второго тайма Мойзе Кин получил удар коленом от игрока «Вероны», после чего потерял сознание и упал на поле. Медицинскому штабу «Фиорентины» пришлось унести нападающего с поля на носилках. Он был заменён на 67-й минуте.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» может приобрести Мойзе Кина у «Фиорентины» за € 52 млн — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android