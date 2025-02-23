Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»
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Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание прямо во время матча своей команды с «Вероной» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (0:1).
Италия — Серия А . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Бернед – 90+5'
В середине второго тайма Мойзе Кин получил удар коленом от игрока «Вероны», после чего потерял сознание и упал на поле. Медицинскому штабу «Фиорентины» пришлось унести нападающего с поля на носилках. Он был заменён на 67-й минуте.
В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
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