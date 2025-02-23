Вице-президент «Ахмата» Айдамиров: мы находимся не на той позиции, где должны быть

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился планами команды на весеннюю часть сезона и рассказал о работе на тренировочных сборах.

«Наша команда на сборах провела хорошую работу, тренерским штабом был составлен план подготовки, и всё задуманное удалось реализовать. Заложен необходимый фундамент, проведена работа над организацией игры. Были сыграны контрольные матчи, в которых были видны итоги проделанной работы. Руководство клуба постоянно находится на связи с тренерским штабом команды, были созданы все необходимые условия для комфортной и продуктивной работы.

Мы находимся не на той позиции, где должны быть. В первой части сезона в некоторых матчах не хватало везения, где-то хладнокровия. Наша задача – завершить сезон выше зоны стыковых матчей», — приводит слова Айдамирова пресс-служба «Ахмата».

Грозненский «Ахмат» по итогам первой части Российской Премьер-Лиги занимает 15-е место в турнирной таблице. В 18 турах РПЛ подопечные Сергея Ташуева набрали 13 очков. Отставание клуба от зоны стыковых матчей составляет одно очко.

«Пари НН», занимающий в турнирной таблице РПЛ 12-е место, которое гарантирует сохранение прописки в Премьер-Лиге на будущий сезон, опережает «Ахмат» на три очка.