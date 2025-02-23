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Гавр — Тулуза, результат матча 23 февраля 2025 года, счёт 1:4, Лига 1 2024-2025

«Гавр» без Кузяева проиграл «Тулузе». Абухляль, которого предлагали «Спартаку», забил
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«Гавр» встречался с «Тулузой» в матче 23-го тура французской Лиги 1. Игра проходила на домашнем стадионе «Гавра» «Осеан», а главным арбитром встречи был Франсуа Летексье. Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 4
Тулуза
Тулуза
0:1 Абухляль – 9'     1:1 Сумаре – 51'     1:2 Сьерро – 56'     1:3 Дённум – 63'     1:4 Магри – 78'    
Удаления: Мванга – 59' / нет

Счёт в матче на девятой минуте открыл вингер «Тулузы» Закария Абухляль. Напомним, по данным СМИ, его кандидатуру в зимнее трансферное окно предлагали московскому «Спартаку», но красно-белые отказались от трансфера. На 52-й минуте форвард «Гавра» Исса Сумаре сравнял счёт. На 56-й минуте полузащитник гостей Венсан Сьерро ударом с пенальти вновь вывел «Тулузу» вперёд. На 60-й минуте опорник «Гавра» Джуниор Мванга получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 65-й минуте правый латераль «Тулузы» Арон Дённум удвоил преимущество своей команды. На 79-й минуте форвард Франк Магри довел счёт до крупного — 4:1.

Победа позволила «Тулузе» довести количество набранных в сезоне очков до 30. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице после 23 матчей. «Гавр» остался на 17-й строчке с 17 очками. Отставание от зоны стыковых матчей — два очка.

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