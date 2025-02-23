«Ницца» обыграла «Монпелье» в домашнем матче Лиги 1

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ницца» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. «Ницца» одержала победу со счётом 2:0.

На 30-й минуте Жонатан Клосс открыл счёт в матче с передачи Эванна Гессана. На 65-й минуте Хишем Будауи с передачи Гаэтана Лаборде увеличил преимущество хозяев.

После 23 сыгранных матчей «Ницца» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 43 очка. «Монпелье» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 15 очков.