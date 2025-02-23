«Ливерпуль» на выезде всухую обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

На 14-й минуте вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче с передачи Доминика Собослаи. На 38-й минуте Собослаи увеличил преимущество своей команды с передачи Салаха.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.