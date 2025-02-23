«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в Бундеслиге. Кейн вышел на замену во втором тайме

Мюнхенская «Бавария» встречалась с «Айнтрахтом» из Франкфурта в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги. Игра проходила в Мюнхене на одноимённой арене, а главным судьёй встречи был Саша Штегеман. «Бавария» одержала уверенную победу со счётом 4:0.

«Бавария» вышла вперёд в конце первого тайма благодаря голу вингера Майкла Олисе на 45+3-й минуте. Защитник мюнхенцев Хироки Ито удвоил отрыв точным ударом на 61-й минуте. На 83-й минуте полузащитник Джамал Мусиала довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте вингер «Баварии» Серж Гнабри установил окончательный счёт матча — 4:0. Лучший бомбардир «Баварии» в сезоне Гарри Кейн начинал игру на скамье запасных и появился на поле на 64-й минуте.

«Бавария» сохранила отрыв от «Байера» в восемь очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице с 58 очками. «Айнтрахт» остался на третьем месте, у команды 42 очка после 23 матчей.