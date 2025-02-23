Игорь Зазулин: тот факт, что Саша Зделар знает наш чемпионат — это безусловный плюс

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о трансфере сербского хавбека Саши Зделара в санкт-петербургский клуб из московского ЦСКА.

«Думаю, в случае с покупкой Зделара «Зенит» действительно страхуется на тот случай, если что-то произойдёт с Барриосом. Потому что если не Барриос, то кто? И это выбор Семака. Ситуация сейчас такая, что ошибки быть не должно, не то время, чтобы рисковать, например, с точки зрения привлечения какого-то молодого игрока из своих воспитанников.

Я, честно говоря, за Зделаром в ЦСКА пристально не следил, но тот факт, что он знает наш чемпионат, акклиматизировался, что называется, это безусловный плюс. Потому что любым бразильцам и латиноамериканцам не так просто входить в наш футбол», — приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Саша Зделар сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.