Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» не смог победить «Ливерпуль» в четвёртом матче подряд

«Манчестер Сити» не смог победить «Ливерпуль» в четвёртом матче подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Таким образом, «горожане» не смогли обыграть мерсисайдцев в четвёртом матче подряд.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

До сегодняшнего матча команды провели три очные встречи, в которых «Манчестер Сити» не смог одержать победу. Дважды была зафиксирована ничья со счётом 1:1, а в прошлой встрече «Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0. Последний раз «горожане» побеждали мерсисайдцев 1 апреля 2023 года в рамках английской Премьер-лиги со счётом 4:1.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
«Ливерпуль» на выезде всухую обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android