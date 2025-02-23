«Манчестер Сити» не смог победить «Ливерпуль» в четвёртом матче подряд

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Таким образом, «горожане» не смогли обыграть мерсисайдцев в четвёртом матче подряд.

До сегодняшнего матча команды провели три очные встречи, в которых «Манчестер Сити» не смог одержать победу. Дважды была зафиксирована ничья со счётом 1:1, а в прошлой встрече «Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0. Последний раз «горожане» побеждали мерсисайдцев 1 апреля 2023 года в рамках английской Премьер-лиги со счётом 4:1.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.