«Манчестер Сити» не смог победить «Ливерпуль» в четвёртом матче подряд

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Таким образом, «горожане» не смогли обыграть мерсисайдцев в четвёртом матче подряд.
До сегодняшнего матча команды провели три очные встречи, в которых «Манчестер Сити» не смог одержать победу. Дважды была зафиксирована ничья со счётом 1:1, а в прошлой встрече «Ливерпуль» выиграл со счётом 2:0. Последний раз «горожане» побеждали мерсисайдцев 1 апреля 2023 года в рамках английской Премьер-лиги со счётом 4:1.
«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.
- 23 февраля 2025
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