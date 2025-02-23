«Арис» без Кокорина в составе разгромил АЕЛ в чемпионате Кипра

Завершился матч 24-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и АЕЛ. Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константиносом Фелласом. «Арис» одержал победу со счётом 4:0.
Голами отметились Янник Гомис, Михлали Маямбела, Георгий Квилитая, который реализовал пенальти, и Деннис Гаустад. На 43-й минуте полузащитник АЕЛа Рафаил Мамас получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на эту встречу. Россиянин Даниил Лесовой, который выступает за АЕЛ, был заменён на 71-й минуте.
После 24 сыгранных матчей «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 55 очков. АЕЛ после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу кипрского чемпионата возглавляет «Пафос», у которого 58 очков после 23 матчей.
- 23 февраля 2025
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