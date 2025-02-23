«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в 26-м туре Серии А со счётом 5:0

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). «Аталанта» одержала победу со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, мяч в свои ворота отправил нападающий «Эмполи» Эммануэль Гьяси. На 33-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте Адемола Лукман довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лукман оформил дубль. На 74-й минуте Давиде Дзаппакоста установил окончательный счёт в матче — 5:0.

После 26 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 54 очка. На первой строчке находится «Наполи» (57).