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Эмполи — Аталанта, результат матча 23 февраля 2025, счёт 0:5, Серия А 2024-2025

«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в 26-м туре Серии А со счётом 5:0
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Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Эмполи» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). «Аталанта» одержала победу со счётом 5:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 5
Аталанта
Бергамо
0:1 Гьяси – 27'     0:2 Ретеги – 33'     0:3 Лукман – 43'     0:4 Лукман – 55'     0:5 Дзаппакоста – 74'    

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, мяч в свои ворота отправил нападающий «Эмполи» Эммануэль Гьяси. На 33-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте Адемола Лукман довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лукман оформил дубль. На 74-й минуте Давиде Дзаппакоста установил окончательный счёт в матче — 5:0.

После 26 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 54 очка. На первой строчке находится «Наполи» (57).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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