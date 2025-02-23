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«Рома» объявила о продлении контракта с 20-летним воспитанником до лета 2029 года

«Рома» объявила о продлении контракта с 20-летним воспитанником до лета 2029 года
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Итальянская «Рома» продлила контракт с 20-летним воспитанником команды Никколо Писилли. Как сообщает официальный сайт римского клуба, новое соглашение с итальянским хавбеком рассчитано до лета 2029 года. Прежний контракт Писилли с «Ромой» истекал в июне 2026 года.

В текущем розыгрыше Серии А Никколо Писилли принял участие в 20 матчах за «Рому». Также на счету полузащитника девять матчей в составе римлян в Лиге Европы УЕФА и два — в Кубке Италии. Итальянский полузащитник оформил 3+1 по системе «гол+пас» в 31 матче во всех турнирах.

«Рома» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии девятое место. У команды 37 очков.

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