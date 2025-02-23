Арсен Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Леганесом»
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Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.
Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
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Стартовые составы команд:
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Элустондо, Агер, Гомес, Лопес, Субименди, Захарян, Марин, Кубо, Оускарссон.
«Леганес»: Дмитрович, Розье, Гонсалес, Настасич, Альтимира, Неу, Сиссе, Тапиа, Раба, Крус, Гарсия.
«Леганес» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 24 очка за 24 матча. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке, заработав 31 очко.
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