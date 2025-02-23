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Арсен Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Леганесом»

Арсен Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Леганесом»
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Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Элустондо, Агер, Гомес, Лопес, Субименди, Захарян, Марин, Кубо, Оускарссон.

«Леганес»: Дмитрович, Розье, Гонсалес, Настасич, Альтимира, Неу, Сиссе, Тапиа, Раба, Крус, Гарсия.

«Леганес» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 24 очка за 24 матча. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке, заработав 31 очко.

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