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«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 23 матчей

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 23 матчей
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Сегодня, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» продлил серию без поражений в английской Премьер-лиге до 23 матчей.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

В последний раз команда Арне Слота проиграла в чемпионате Англии 14 сентября 2024 года в матче с «Ноттингем Форест» (0:1). Отметим, что это единственное поражение «красных» в сезоне АПЛ. На текущий момент у них 16 побед и семь ничьих.

«Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Следующий матч состоится 26 февраля, «Ливерпуль» примет на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».

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