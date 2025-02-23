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Хетафе — Бетис, результат матча 23 февраля 2025, счёт 1:2, Ла Лига 2024-2025

«Бетис» обыграл «Хетафе» в матче Ла Лиги благодаря дублю Иско
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Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Колисеум» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас (Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Иско – 18'     0:2 Иско – 77'     1:2 Майораль – 82'    
Удаления: Дуарте – 90+6' / Антони – 90+4'

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «Бетиса» Иско с передачи Антони. На 77-й минуте Иско с пенальти оформил дубль. На 82-й минуте Борха Майораль отыграл один мяч.

После 25 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 35 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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