Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0), стал первым игроком, которому удалось совершить по 40+ результативных действий в двух сезонах АПЛ. Об этом сообщает Squawka в соцсети X (ранее Twitter).
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14' 0:2 Собослаи – 37'
В первый раз вингер смог это сделать в сезоне-2017/2018, тогда он набрал 42 очка. На текущий момент в активе футболиста 25 голов и 16 ассистов в этом сезоне чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей.
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