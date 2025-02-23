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Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах

Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей в гостевом матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0), стал первым игроком, которому удалось совершить по 40+ результативных действий в двух сезонах АПЛ. Об этом сообщает Squawka в соцсети X (ранее Twitter).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

В первый раз вингер смог это сделать в сезоне-2017/2018, тогда он набрал 42 очка. На текущий момент в активе футболиста 25 голов и 16 ассистов в этом сезоне чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей.

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