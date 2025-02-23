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Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля»: мы играли против фантастической команды

Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Ливерпуля»: мы играли против фантастической команды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 26-го тура английской Премьер-лиги от «Ливерпуля» (0:2) на стадионе «Этихад».

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«Мы играли очень хорошо. Возможно, мы могли быть более продуктивными при ударах, но мы играли против фантастической команды. Возможно, вначале шансы были 50 на 50, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме они оборонялись очень глубоко. Мы сделали то, что не пробовали во многих играх, а именно мы привели их к штрафной и попытались обыграть их там. Тактика заключалась в том, чтобы находиться в финальной трети, и это случалось часто, но мы не забили», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Победа позволила «Ливерпулю» довести количество набранных в сезоне очков до 64. Отрыв подопечных Арне Слота от ближайшего преследователя, «Арсенала», составляет 11 очков. У «канониров» при этом остаётся одна игра в запасе. «Манчестер Сити», в свою очередь, занимает четвёртое место с 44 очками в 26 играх.

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