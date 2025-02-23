Результаты матчей АПЛ 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, прошли два матча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 23 февраля:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 4:3;

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 0:2.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 64 очка. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 53 очка. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Лестер Сити» (17) и «Ипсвич Таун» (17).