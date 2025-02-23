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«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» второй раз в сезоне, не пропустив ни одного мяча

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» второй раз в сезоне, не пропустив ни одного мяча
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Сегодня, 23 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Таким образом, мерсисайдцы смогли выиграть у «горожан» второй раз за сезон, не пропустив при этом ни одного мяча.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

Ранее команды сыграли друг с другом в 13-м туре английской Премьер-лиги. В этой встрече «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.

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