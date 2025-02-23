Гвардиола высказался об игре Хусанова в матче с «Ливерпулем» и об отсутствии Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру новичков в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), а также высказался об отсутствии травмированного нападающего Эрлинга Холанда.

«Вернётся ли Холанд в среду? Не знаю. Я не говорю, что мы не добились результата, потому что Эрлинга не было. Это несправедливо по отношению к другим игрокам. Мы могли бы забить больше, но в целом всё в порядке.

Как играл Хусанов? Очень хорошо выступил в Мадриде, играя на позиции правого защитника и контролируя Винисиуса. И сегодня был таким же быстрым и дисциплинированным. Конечно, ему нужно совершенствоваться, и у него невероятные способности. Нико [Гонсалес] и Омар [Мармуш] тоже, но им нелегко против физически сильной команды», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Защитник Абдукодир Хусанов, полузащитник Нико Гонсалес и форвард Омар Мармуш пополнили состав «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Норвежский нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд не принял участия в матче с «Ливерпулем» из-за повреждения.