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Гвардиола высказался об игре Хусанова в матче с «Ливерпулем» и об отсутствии Холанда

Гвардиола высказался об игре Хусанова в матче с «Ливерпулем» и об отсутствии Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру новичков в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2), а также высказался об отсутствии травмированного нападающего Эрлинга Холанда.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«Вернётся ли Холанд в среду? Не знаю. Я не говорю, что мы не добились результата, потому что Эрлинга не было. Это несправедливо по отношению к другим игрокам. Мы могли бы забить больше, но в целом всё в порядке.

Как играл Хусанов? Очень хорошо выступил в Мадриде, играя на позиции правого защитника и контролируя Винисиуса. И сегодня был таким же быстрым и дисциплинированным. Конечно, ему нужно совершенствоваться, и у него невероятные способности. Нико [Гонсалес] и Омар [Мармуш] тоже, но им нелегко против физически сильной команды», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Защитник Абдукодир Хусанов, полузащитник Нико Гонсалес и форвард Омар Мармуш пополнили состав «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Норвежский нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд не принял участия в матче с «Ливерпулем» из-за повреждения.

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