Анчелотти: Модрич должен продолжать играть столько, сколько захочет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Жироной» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги (2:0) оценил игру полузащитника «сливочных» Луки Модрича, который отметился голом во встрече.

«Модрич — подарок футболу. Он должен продолжать играть столько, сколько захочет. Он очень хорошо делает то, что делает. Это большая удача, что мы работаем с такой легендой.

У меня был ещё один игрок, который играл до 40 лет, Паоло Мальдини. Их двоих можно сравнить с точки зрения того, каким должен быть футболист. Они — фантастические примеры. Неслучайно они доиграли до 40 лет. Генетика имеет значение, но также важны преданность делу и отношение к нему», — приводит слова Анчелотти Marca.

39-летний Модрич выступает в составе «сливочных» с 2012 года. За этот период он принял участие в 574 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 92 результативными передачами.