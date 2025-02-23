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Анчелотти: Модрич должен продолжать играть столько, сколько захочет

Анчелотти: Модрич должен продолжать играть столько, сколько захочет
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Жироной» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги (2:0) оценил игру полузащитника «сливочных» Луки Модрича, который отметился голом во встрече.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Модрич – 41'     2:0 Винисиус Жуниор – 83'    

«Модрич — подарок футболу. Он должен продолжать играть столько, сколько захочет. Он очень хорошо делает то, что делает. Это большая удача, что мы работаем с такой легендой.

У меня был ещё один игрок, который играл до 40 лет, Паоло Мальдини. Их двоих можно сравнить с точки зрения того, каким должен быть футболист. Они — фантастические примеры. Неслучайно они доиграли до 40 лет. Генетика имеет значение, но также важны преданность делу и отношение к нему», — приводит слова Анчелотти Marca.

39-летний Модрич выступает в составе «сливочных» с 2012 года. За этот период он принял участие в 574 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 92 результативными передачами.

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