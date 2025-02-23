Мохамед Салах побил рекорд среди игроков «Ливерпуля» по ассистам за сезон АПЛ
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах побил рекорд по ассистам за сезон английской Премьер-лиги среди игроков в составе мерсисайдцев. Об этом сообщает Squawka в соцсети X (ранее Twitter).
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14' 0:2 Собослаи – 37'
В матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0) Салах отметился голом и результативной передачей. Этот голевой пас стал для вингера 16-м в этом сезоне английского чемпионата. Он побил рекорд Стива Макманамана, который сделал 15 ассистов в сезоне-1995/1996.
В нынешнем сезоне 32-летний Мохамед Салах сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 21 результативной передачей.
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