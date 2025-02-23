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Хоффенхайм — Штутгарт, результат матча 23 февраля 2025, счёт 1:1, Бундеслига 2024-2025

«Хоффенхайм» и «Штутгарт» поделили очки в матче 23-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Итоговый счёт — 1:1.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Вольтемаде – 9'     1:1 Орбан – 74'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде с передачи Максимилиана Миттельштедта. На 74-й минуте Гифт Орбан сравнял счёт с передачи Андрея Крамарича.

После 23 сыгранных матчей «Хоффенхайм» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка. «Штутгарт» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков.

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