«Хоффенхайм» и «Штутгарт» поделили очки в матче 23-го тура Бундеслиги

Завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Итоговый счёт — 1:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде с передачи Максимилиана Миттельштедта. На 74-й минуте Гифт Орбан сравнял счёт с передачи Андрея Крамарича.

После 23 сыгранных матчей «Хоффенхайм» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка. «Штутгарт» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков.