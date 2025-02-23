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Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне в матче «Реала Сосьедад» с «Леганесом»

Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне в матче «Реала Сосьедад» с «Леганесом»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отличился впервые в сезоне-2024/2025. Он отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Встреча проходит в эти минуты. «Реал Сосьедад» выигрывает со счётом 1:0.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Перерыв
1 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'    

Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Это его четвёртый матч в сезоне во всех турнирах.

Всю первую часть сезона Арсен Захарян пропустил из-за травм. В минувшем сезоне полузащитник оформил 1+2 по системе «гол+пас» в 40 матчах за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах.

«Леганес» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 24 очка за 24 матча. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке, заработав 31 очко.

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