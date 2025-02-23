Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне в матче «Реала Сосьедад» с «Леганесом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отличился впервые в сезоне-2024/2025. Он отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Встреча проходит в эти минуты. «Реал Сосьедад» выигрывает со счётом 1:0.

Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Это его четвёртый матч в сезоне во всех турнирах.

Всю первую часть сезона Арсен Захарян пропустил из-за травм. В минувшем сезоне полузащитник оформил 1+2 по системе «гол+пас» в 40 матчах за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах.

«Леганес» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 24 очка за 24 матча. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке, заработав 31 очко.