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Мохамед Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Мохамед Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«Это невероятно. Приезжать и играть здесь очень тяжело. Это сильная команда, и у них потрясающий тренер, я рад, что в итоге мы выиграли матч. Это нечто особенное. Особенно когда ты участвуешь в гонке за титул, это невероятно. Надеюсь, что мы можем сохранить спокойствие, потому что иногда на нас оказывается давление. Мы стараемся выигрывать каждую игру», — приводит слова Салаха ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.

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