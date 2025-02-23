Мохамед Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

«Это невероятно. Приезжать и играть здесь очень тяжело. Это сильная команда, и у них потрясающий тренер, я рад, что в итоге мы выиграли матч. Это нечто особенное. Особенно когда ты участвуешь в гонке за титул, это невероятно. Надеюсь, что мы можем сохранить спокойствие, потому что иногда на нас оказывается давление. Мы стараемся выигрывать каждую игру», — приводит слова Салаха ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.