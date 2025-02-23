Результаты матчей Бундеслиги 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, прошли три матча 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 23 февраля:

«РБ Лейпциг» — «Хайденхайм» — 2:2;

«Бавария» — «Айнтрахт» Франкфурт — 4:0;

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 1:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 58 очков. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 50 очков. Третье место с 42 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (13), «Бохум» (15) и «Хайденхайм» (15).