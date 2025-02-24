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Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался об отрыве в 11 очков от «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался об отрыве в 11 очков от «Арсенала»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0) прокомментировал отрыв своей команды в 11 очков от преследующего «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«В любой другой лиге, я думаю, такое преимущество было бы очень комфортным — за исключением этой, потому что здесь каждая игра даёт вам много вызовов. Конечно, можно сказать, что мы находимся в хорошем положении, но у «Арсенала» есть ещё игра в запасе, а мы также хорошо помним, как тяжело нам далась победа над «Вулверхэмптоном», — приводит слова Слота сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. На втором месте находится «Арсенал», у которого 53 очка после 26 матчей.

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