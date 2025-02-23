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Гвардиола: если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня

Гвардиола: если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее своего клуба после поражения в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 14'     0:2 Собослаи – 37'    

«Если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня. Я убедился в том, что у этого клуба блестящее будущее с теми игроками, которые у нас есть. За исключением Кевина де Брёйне и, возможно, Натана Аке, все игроки очень, очень молоды. Что бы ни решил клуб, в ближайшие годы его ждёт светлое будущее», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.

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