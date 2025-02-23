Гвардиола: если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее своего клуба после поражения в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

«Если проигрывать, то проигрывать так, как мы это сделали сегодня. Я убедился в том, что у этого клуба блестящее будущее с теми игроками, которые у нас есть. За исключением Кевина де Брёйне и, возможно, Натана Аке, все игроки очень, очень молоды. Что бы ни решил клуб, в ближайшие годы его ждёт светлое будущее», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч. «Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке.