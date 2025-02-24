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«Захарян вернулся!» Пресс-служба Ла Лиги отреагировала на первый гол россиянина в сезоне

«Захарян вернулся!» Пресс-служба Ла Лиги отреагировала на первый гол россиянина в сезоне
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Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на гол российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Встреча проходит в эти минуты. «Реал Сосьедад» выигрывает со счётом 2:0.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

Официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети X (ранее Twitter) поделился видео с голом российского футболиста.

«Захарян вернулся!» — таким текстом сопровождается видео с голом футболиста.

Большую часть текущего сезона Арсен Захарян пропустил из-за травм. В этом матче он впервые в сезоне появился на поле в стартовом составе басков.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В дебютном сезоне в Испании футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам по команде.

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