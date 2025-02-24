«Захарян вернулся!» Пресс-служба Ла Лиги отреагировала на первый гол россиянина в сезоне

Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на гол российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». Встреча проходит в эти минуты. «Реал Сосьедад» выигрывает со счётом 2:0.
Официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети X (ранее Twitter) поделился видео с голом российского футболиста.
«Захарян вернулся!» — таким текстом сопровождается видео с голом футболиста.
Большую часть текущего сезона Арсен Захарян пропустил из-за травм. В этом матче он впервые в сезоне появился на поле в стартовом составе басков.
Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В дебютном сезоне в Испании футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам по команде.
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