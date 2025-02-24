Арне Слот рассказал, что помогло «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Сити» в гостях

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Если играешь на «Этихаде» и побеждаешь там, то это всегда большая победа, независимо от того, как выглядит турнирная таблица. Если играешь на выезде против команды Гвардиолы, то почти невозможно владеть мячом больше, чем они. Мы знали, что нам нужно много защищаться, и мы с этим справились, а потом несколько хороших моментов в контратаке привели нас к победе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» заработал 64 очка после 27 игр и располагается на первой строчке. «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 встреч.