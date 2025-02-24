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Реал Сосьедад — Леганес, результат матча 23 февраля 2025, счёт 3:0, Ла Лига 2024-2025

Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Леганес» в Ла Лиге
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«Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян и завершилась уверенной победой хозяев поля — 3:0.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оласагасти – 80'    

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Уже на 12-й минуте Захарян открыл счёт в матче, забив свой первый мяч в сезоне-2024/2025. В перерыве матча россиянин был заменён. На 48-й минуте вингер хозяев Такефуса Кубо удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте полузащитник Хон Андер Оласагасти довел счёт до крупного.

«Реал Сосьедад» набрал 34 очка в 25 матчах испанского чемпионата. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Леганес» остался с 24 очками на 16-м месте.

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