Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» одолеть «Леганес» в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян и завершилась уверенной победой хозяев поля — 3:0.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Уже на 12-й минуте Захарян открыл счёт в матче, забив свой первый мяч в сезоне-2024/2025. В перерыве матча россиянин был заменён. На 48-й минуте вингер хозяев Такефуса Кубо удвоил преимущество своей команды. На 80-й минуте полузащитник Хон Андер Оласагасти довел счёт до крупного.

«Реал Сосьедад» набрал 34 очка в 25 матчах испанского чемпионата. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Леганес» остался с 24 очками на 16-м месте.