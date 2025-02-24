Главный тренер «Баварии» Компани высказался о победе в матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в матче с «Айнтрахтом» из Франкфурта (4:0) в 23-м туре немецкой Бундеслиги.

«Мы всегда сохраняли спокойствие и остаёмся спокойными сейчас. Нам помог дополнительный день – два дополнительных тренировочных дня, отдых – сегодня вы сразу это увидели. Очень важно, чтобы мы добивались результатов, что мы и сделали сегодня именно так, как хотели. Мы просто сегодня играли очень хорошо, у нас были свои шансы. Усилия, энтузиазм – всё это было у нас. Наша цель всегда состоит в том, чтобы привнести это на поле. И теперь мы спокойно переходим к следующей игре, где хотим снова победить», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

«Бавария» сохранила отрыв от «Байера» в восемь очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице с 58 очками. «Айнтрахт» остался на третьем месте, у команды 42 очка после 23 матчей.