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«Победа в такой манере намного веселее». Мюллер — о разгроме в игре с «Айнтрахтом»

«Победа в такой манере намного веселее». Мюллер — о разгроме в игре с «Айнтрахтом»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о победе в матче с «Айнтрахтом» (4:0) из Франкфурта в 23-м тура немецкой Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Олисе – 45+3'     2:0 Ито – 61'     3:0 Мусиала – 83'     4:0 Гнабри – 90+2'    

«Очевидно, что победа в такой манере намного веселее. Мы чувствуем, как идут игры и как это ощущается. На этом этапе сезона важны только результаты. Но, конечно, вы также хотите вернуться домой и сказать: «Вау, сегодня мы были действительно хороши». Мы заслужили победу и играли с высокой интенсивностью», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

«Бавария» сохранила отрыв от «Байера» в восемь очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице с 58 очками. «Айнтрахт» остался на третьем месте, у команды 42 очка после 23 матчей.

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