«Победа в такой манере намного веселее». Мюллер — о разгроме в игре с «Айнтрахтом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о победе в матче с «Айнтрахтом» (4:0) из Франкфурта в 23-м тура немецкой Бундеслиги.

«Очевидно, что победа в такой манере намного веселее. Мы чувствуем, как идут игры и как это ощущается. На этом этапе сезона важны только результаты. Но, конечно, вы также хотите вернуться домой и сказать: «Вау, сегодня мы были действительно хороши». Мы заслужили победу и играли с высокой интенсивностью», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

«Бавария» сохранила отрыв от «Байера» в восемь очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице с 58 очками. «Айнтрахт» остался на третьем месте, у команды 42 очка после 23 матчей.